Putin’den ABD’yle ‘gerçek savaş’ uyarısı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin, “ABD’nin izlediği hegemonya politikasının gerçek savaşlara sebep olabileceği” uyarısında bulundu.

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde düzenlenen Ekonomik Forumu’nda konuşan Putin, ABD’nin Çin iletişim şirketini küresel pazar dışında bırakma hedefini, ilk teknoloji savaşının başlangıcı olarak tanımladı.

ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşında, Rusya taraf seçecek mi sorusuna ise Putin, “Buna bir Çin atasözüyle yanıt vermek istiyorum: Vadide iki kaplan kapışırsa, akıllı maymun bekleyip kapışmanın nasıl biteceğini gözler” diye konuştu.

Şİ: ABD VE ÇİN BİRBİRLERİNE DERİNDEN BAĞLI

Uluslararası Ekonomi Forumu için Rusya'da bulunan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD ile Çin’in birbirlerine derinden bağlı iki ülke olduğunu belirterek, “ABD Başkanı Donald Trump arkadaşım. ABD’nin de Çin ile tamamen kopmak istemeyeceğine inanıyorum” demesi dikkat çekti.

Konuşmasında ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşına da değinen Şi, “Aramızda ticari anlamda bazı anlaşmazlıklar olsa da ABD ve Çin birbirlerine derinden bağlı, en yüksek ticaret hacmine sahip iki ülke” değerlendirmesinde bulundu.