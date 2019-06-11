BASIN ÖZETİ – 11 Haziran 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
İzlanda'ya 'fırça' notası
Rumların ateşle oyunu
Bu köy cehalete direniyor
17 yıl sonra ortak program
Barzani 'açılımı'
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Bu hareket bariz ofsayt
Modern zamanların Truva savaşı
Siyaset böyle güzel
Can alan haziran afeti
Rumlar sınırı aştı
Bir ayda 163 işçi çalışarak öldü
IŞİD'liye cenaze törenine tepki
Gözler Iğdır'daki kampa çevrildi
Eğitim uçağı düştü 2 ölü
İzlanda Türkiye maçı dış politika krizine dönüştü
Tutukla da görelim
Derslerini sahada verin
Ve proje raydan çıktı
Doğu Akdeniz'de gövde gösterisi
Yolsuzluk dosyasını kapattırdım
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Sel, 25 yıllık politikanın sonucu
İBB'nin gözü doymuyor
Çipras erken seçim dedi
17 yıl sonra bir ilk
Türkiye ölü çocuklar ülkesi oldu
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