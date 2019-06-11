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BASIN ÖZETİ – 11 Haziran 2019

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BASIN ÖZETİ – 11 Haziran 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

İzlanda'ya 'fırça' notası

Rumların ateşle oyunu 

Bu köy cehalete direniyor 

17 yıl sonra ortak program 

Barzani 'açılımı'


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Bu hareket bariz ofsayt 

Modern zamanların Truva savaşı 

Siyaset böyle güzel 

Can alan haziran afeti 

Rumlar sınırı aştı 


Bir ayda 163 işçi çalışarak öldü 

IŞİD'liye cenaze törenine tepki 

Gözler Iğdır'daki kampa çevrildi 

Eğitim uçağı düştü 2 ölü 

İzlanda Türkiye maçı dış politika krizine dönüştü


Tutukla da görelim

Derslerini sahada verin

Ve proje raydan çıktı 

Doğu Akdeniz'de  gövde gösterisi 

Yolsuzluk dosyasını kapattırdım


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Sel, 25 yıllık politikanın sonucu 

İBB'nin gözü doymuyor 

Çipras erken seçim dedi 

17 yıl sonra bir ilk 

Türkiye ölü çocuklar ülkesi oldu

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