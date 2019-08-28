BASIN ÖZETİ – 28 Ağustos 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Yağmaya 'dur' dedi
'Erdoğan A4'e çizdi'
Güvenli bölgeye kapı araladı
FETÖ'ye çalıştılar
Memur sefalet zammına karşı
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Erkekler internette daha çok harcıyor
İyimser ol uzun yaşa
Esad'ı durdur 'Soçi' sürsün
Her güne bir cinayet
Özel vakıflara yardımlar iptal
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Hortuma neşter
Kayyum işsizliktir, açlıktır, yoksulluktur
Dolar dalgalı sorun stabil
Sefalet zammına hayır
İran'a karşı hamlenin Lübnan ayağı
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Meşru müdafaa hakkımız var
Gülen'in özel şoförü kıskıvrak
Talimatla hakimliği bıraktı
S-400'de ikinci sevkiyat
Memur zammı belli oluyor
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Yandaş vakıfların musluğu kesildi
İstanbul'da servis ücretlerine zam geldi
Günde 7 kadın koruma için başvuru yaptı
Memur sefalet zammına karşı sokakta
Dünyayı yakan karar
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