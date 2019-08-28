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BASIN ÖZETİ – 28 Ağustos 2019

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BASIN ÖZETİ – 28 Ağustos 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Yağmaya 'dur' dedi 

'Erdoğan A4'e çizdi'

Güvenli bölgeye kapı araladı 

FETÖ'ye çalıştılar 

Memur sefalet zammına karşı 


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Erkekler internette daha çok harcıyor 

İyimser ol uzun yaşa 

Esad'ı durdur 'Soçi' sürsün 

Her güne bir cinayet 

Özel vakıflara yardımlar iptal 


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Hortuma neşter 

Kayyum işsizliktir, açlıktır, yoksulluktur

Dolar dalgalı sorun stabil 

Sefalet zammına hayır 

İran'a karşı hamlenin Lübnan ayağı 


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Meşru müdafaa hakkımız var 

Gülen'in özel şoförü kıskıvrak 

Talimatla hakimliği bıraktı 

S-400'de ikinci sevkiyat 

Memur zammı belli oluyor 


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Yandaş vakıfların musluğu kesildi 

İstanbul'da servis ücretlerine zam geldi 

Günde 7 kadın koruma için başvuru yaptı 

Memur sefalet zammına karşı sokakta 

Dünyayı yakan karar 

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