Nur Sultan'da Suriye zirvesi

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Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Suriye konulu 13'üncü Garantörler Toplantısı Rusya ve İran arasında teknik görüşmelerle başlarken, Türkiye heyetinin, Türkiye saatiyle 11.00 sularında görüşmeler yapması bekleniyor.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Suriye konulu 13’üncü Garantörler Toplantısı, Rusya ve İran arasında ikili teknik görüşmelerle başladı.

Rusya ve İran'ın temsilcileri, düzenlenen teknik görüşmeler kapsamında saat 07.30 sularında bir araya geldi.

Türkiye heyetinin saat 11.00 sularında görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Teknik görüşmelerin gündemini İdlib ve Suriye'nin kuzeydoğusu başta olmak üzere ülkedeki mevcut durum oluşturuyor.

Rusya heyetine Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, İran heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Asgar Hacı, Türkiye heyetine ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ediyor.

İLK KEZ IRAK VE LÜBNAN KATILACAK

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen sağlık durumu nedeniyle toplantıya katılamayacak. BM heyetini toplantıda Pedersen'in yardımcısı temsil edecek.

Beşar Esad rejimi ve askeri muhalefet heyetlerinin katılacağı ana toplantı yarın yapılacak. Ürdün, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Kızılhaç temsilcileri gözlemci olarak görüşmelerde yer alacak.

25-26 Nisan'da yapılan 12’nci toplantıda gözlemci statüsü verilen Lübnan ve Irak, Astana formatlı toplantıda ilk defa yer alacak.

Toplantılarda İdlib ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki durum, çatışan taraflar arasında güven artırıcı önlemler, mültecilerin geri dönüşü, insani durum ve savaş sonrası yeniden yapılanma konuları ele alınacak.

Türkiye, Rusya ve İran garantörlüğündeki Astana formatlı görüşmeler, Ocak 2017'den bu yana sürüyor.