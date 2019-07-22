İran: 17 CIA casusu yakaladık, bazıları idam edilecek

HABER MERKEZİ

İran, ABD’nin istihbarat birimi CIA için çalıştığını öne sürdüğü 17 kişiyi yakaladığını açıkladı.

İran devlet televizyonuna konuşan yetkililer, “ABD adına casusluk yapan” bir çeteyi çökerttiklerini ve düzenledikleri operasyonda 17 kişiyi yakaladıklarını belirtti.

Yetkililer yakalananlardan bazılarının idama mahkûm edildiği bilgisini paylaştı.

Diğer yandan İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi dün yaptığı açıklamada "Çeşitli alanlarda ve önemli merkezlerde ABD ve yabancı ülkeler adına casusluk yapan kişileri tespit ettik. Gözaltı işlemlerinin ardından adli makamlara teslim ettik" ifadelerini kullandı.

Yakalanan kişilerin kimlikleri hakkında bilgi verilmedi.

Haziran ayında da İran Savunma Bakanlığı'nda çalışan bir İran vatandaşı, CIA'ye casusluk yaptığı gerekçesiyle idam edilmişti.