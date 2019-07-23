Neçirvan Barzani’den Johnson’a kutlama

K24 - ERBİL
Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, İngiltere’de Muhafazakar Parti’nin liderliğine seçilen Boris Johnson’a kutlama mesajı gönderdi.
Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Boris Johnson’a gönderdiği kutlama mesajında, başarı dileklerinde bulundu.
Neçirvan Barzani, “Muhafazar Parti’nin başkanlığına seçilmeniz dolayısıyla sizi içtenlikle kutluyorum. Başkanlığınızın Birleşik Krallık’ın geleceği için çok önemli olduğu hususunda şüphem yok” ifadelerini kullandı.
Kürdistan Bölgesi’nin İngiltere ile ilişkilerinden memnuniyet duyduğunu kaydeden Neçirvan Barzani, “Sizin Muhafazakar Parti başkanlığı ve başbakanlığınız ile ilişkilerimizin daha da artacağını umuyorum” dedi.
İngiltere’nin terörle mücadelede Kürdistan Bölgesi ve Irak’a verdiği desteğin çok önemli olduğunu vurgulayan Kürdistan Bölgesi Başkanı, Johnson döneminde de Kürdistan Bölgesi gibi önemli bir bölgenin istikrarının korunması için İngiltere’nin desteğini beklediklerini ifade etti.
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