Afrin'de bombalı araçla saldırı!

K24 - AFRİN
Rojava’nın Afrin kentine bağlı Cindires kasabasında bomba yüklü bir otomobilin patlaması sonucu meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
K24'ün Afrinli kaynaklardan edindiği bilgiye göre, bugün saat 12.00 sularında Cindires kasabasındaki 16’ıncı Cadde’de bulunan Buhar Acil Durum Derneği binası yakınında bir patlama meydana geldi.
5 kişinin öldüğü, 11 kişinin de yaralandığı patlama sonrası Afrin’de bulunan Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) bağlı silahlı grupların olay yerine ulaştığı bildirildi.
Yaralıların Afrin’deki hastaneye kaldırıldığı, aralarında durumu ağır olanlarının da olduğu kaydedildi.
Afrin, 18 Mart 2018 tarihinden itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO kontrolünde bulunuyor.
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