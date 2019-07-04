Kanada'da deprem!

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Kanada'nın Vancouver Adası açıklarında 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Kanada'da merkez üssü Vancouver Adası'nın kuzeybatı açıkları olan 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yerel saatle 21.30'da meydana gelen deprem yerin 12 km altında oluştu.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Öte yandan Çin'nin Sıçuan eyaletine bağlı Yibin kentinin Gong ilçesinde 5.6 şiddetinde deprem meydana geldi.

Yerin 8 kilometre altında gerçekleşen sarsıntıda, ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.