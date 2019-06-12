‘Uzay mezarlığı’ haritalandırıldı

HABER MERKEZİ

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yaptığı testlerde ve tamamladığı görevlerde kullandığı uzay araçlarının kalan parçalarını, okyanusun uzak bir noktasına gömüyor.

Uzayı araştırmak için üretilen binlerce uzay aracı ve uydu bulunuyor. Bu araçlar, görev sürelerini tamamladıklarında yok ediliyorlar.

En yakın kıyıdan bin 600 kilometre uzakta bulunan bu bölge, bütün test araçlarının ve uydularının mezarlığı olarak biliniyor.

Rusya, 2001 yılında 120 tonluk MIR uzay laboratuvarını bu bölgeye indirmişti.

Bölgede çok az doğal yaşam bulunuyor ve uyduların, insanların yaşadığı alanlara düşmemesi için kullanılıyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu da 2024 yılında görevini tamamladığında bu bölgeye iniş gerçekleştirecek.

Bölgeye bugüne kadar SpaceX roketi, 5 ESA kargo gemisi, 6 Japon HTV kargo gemisi ve 120 kadar Rus ikmal aracı düştü.

NASA, bölgedeki yıkıntıların bir haritasını çıkardı. Böylece hangi aracın nereye düştüğü ve nasıl bir düşüş etkisi yarattığı öğrenilmiş oldu. (Kaynak: Express, Webtekno)