BM’den Rusya ve Türkiye’ye ‘güvenliği sağlayın’ çağrısı

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ve Türkiye'ye çağrıda bulunarak Suriye'nin kuzeyinde vakit kaybedilmeden güvenliğin sağlanmasını talep etti.

Suriye ile ilgili kapalı basına kapalı brifingden önce gazetecilere konuşan Genel Sekreter, "Terör ile mücadelede bile uluslararası insan hakları ve insani hukuka tam uyulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Guterres, "İdlib'de artan şiddet olayları derinden endişelendiriyor. Meseleye dahil olan tarafların sayısının artması durumu daha da tehlikeli boyutlara taşıyor" dedi.

İDLİB’DE DURUM

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana silahlı grupların kalesi niteliğinde.

Halihazırda iç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te silahlı örgütlerin kontrolüne geçti. İdlib, Esad'a bağlı güçlerin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Esad'a bağlı güçler, İran destekli gruplar ve Rusya'nın hava desteğiyle İdlib bölgesine 25 Nisan'da başlattığı geniş çaplı operasyonlarda 100 kilometrekare civarında bir alanı ele geçirdi.

Silahlı gruplar ise söz konusu bölgeleri rejim güçlerinden geri almak için zaman zaman operasyon düzenliyor.