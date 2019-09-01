Erdoğan’dan İmamoğlu’na: Diyarbakır'da kimlerle neyi konuşuyor?

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İstanbul Belediye Başkanı Diyarbakır'da teröre bulaşmış olanlarla dirsek temasında. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Diyarbakır'da kimlerle neyi konuşuyor?' dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Mevlana Meydanı'ndaki Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyaretiyle ilgili konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

“İstanbul’u sel götürüyor başkan ortada yok. Ankara’da kimsesiz çocuklar sokağa atılıyor başkandan ses yok. Demek bir tiyatro oynamışlar. 15 Temmuz'a tiyatro diyenler asıl tiyatroyu seçim meydanlarında kendileri sergilemişler. Bunun adı millet kandırmaktır. Alenen sahtekarlıktır riyakarlıktır düzenbazlıktır. Sözlerini tuttukları konuşlar yok mu elbette var. Bölücü örgütün güdümündeki partiye verdikleri sözleri harfiyen yerine getiriyorlar. İşte İBB başkanı Diyarbakır’da kimlerle neyi konuşuyor. Teröre bulaşmış kişilerle el ele. Ne diyor sizlerle beraberiz. İstanbul’u nasıl birlikte yöneteceklerinin hesabını yapıyorlar. Görevden alınan belediye başkanlarının yanına koşup onlara destek veriyorlar.”

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

“Bizler 25 yıldır bu ülkede yepyeni bir belediyecilik anlayışı inşa ediyoruz. Her şey gibi de hizmet de nasip işidir niyet işidir. Belediyeleri kazanmayı sadece bir siyasi proje olarak görenlerin seçimlerin ardından ne hale düştüklerini hep birlikte izliyoruz değil mi? Gördünüz. Son seçim kampanyası boyunca CHP’li belediye başkan adayları ve genel başkanları her konuda attılar tuttular. Hiçbir işçi çıkartmayacaklarına kadar vermedik söz bırakmadılar. Ne oldu? Şu anda çıkartıyorlar. Ve tabi ki bütün bu olaylar karşısında bizim de yapacaklarımız var.

Üstelik ne diyordu bay kemal namus söz diyordu. Bir de bunu katmerlediler. Bu adaylardan bazıları seçimi kazandığında da ahali haklı olarak bu vaatlerin yerine getirilmesini bekledi. CHP’liler önce bizim böyle bir sözümüz yok diyerek inkar yoluna gittiler. İşleri güçleri yalan.”