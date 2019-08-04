Şengal Kaymakamı: Kürdistan halkı bizi kan ve yasayla korudu

K24 - ERBİL

Şengal Kaymakamı Mehma Xelil, 3 Ağustos’u ‘Ezidi Soykırım Günü’ ilan eden Kürdistan Parlamentosu’na teşekkür ederek, “Kürdistan halkı, Ezidileri kan ve yasayla korudu” dedi.

K24’te yayınlanan Rojev (Gündem) programına katılan Şengal Kaymakamı Mehma Xelil, Şengal’de DAİŞ tarafından Ezidi Kürtlere karşı gerçekleştirilen soykırımın 5’inci yıldönümü ve Şengallilerin yerlerine dönebilmeleri için yapılması gerekenlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kürdistan Parlamentosu’nun 3 Ağustos’u Ezidi Soykırım Günü ilan etmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Xelil, Bağdat hükümetinin de Şengal’in yeniden inşası ve Şengallilerin dönüşü için bir plan ve program ortaya koyması gerektiğini söyledi.

Ezidi Kürtlerin soykırıma uğramasında dış dengelerin de etkili olduğunu belirten Xelil, “Birleşmiş Milletler (BM) ve ABD, Irak ve Kürdistan Bölgesi’ne karşı, özellikle de Şengal ve Ninova’daki etnik ve dini topluluklar konusunda sorumluluklarını yerine getirmedi. Irak’ın Uluslararası Koalisyon ve ABD’yle stratejik anlaşması vardı. Bu anlaşmaya uysalardı Ezidi Kürtler soykırıma uğramazdı” ifadelerini kullandı.

Bağdat hükümetini de eleştiren Şengal Kaymakamı, “Irak hükümeti 20 Nisan 2016’da Şengal’i afet bölgesi ilan etti ancak afet ile soykırım arasında çok büyük farklar var. Irak yasaları ve anayasası uygulanmalı, güvenlik sağlanmalı ve Şengallilerin evlerine dönebilmeleri için tüm gerekenler yapılmalıydı” şeklinde konuştu.

Mehma Xelil, Şengal hariç DAİŞ’ten kurtarılan bölgelerin kısa zamanda yeniden inşa edildiğini ve vatandaşların evlerine döndüğünü vurguladı.

Kürdistan halkının, Ezidi Kürtleri kanları pahasına ve yasalarla koruduğunu belirten Şengal Kaymakamı, şunları kaydetti:

“Başımıza felaket geldiğinde bizi ve çocuklarımızı koruyan Kürdistan halkına teşekkür ediyoruz. Kanla korunmamız gerektiği yerde bizi kanlarıyla korudular. 519 peşmerge bu uğurda şehit oldu. Yasa ve hukuka ihtiyaç duyduğumuzda Kürdistan Parlamentosu gereken yasayı çıkardı. Tüm bunlar yetkililerimizin, özellikle de bizi gözyaşlarıyla ziyaret eden Başkan Barzani’nin bize söz vermesi ve verdiği sözleri yerine getirmesinin sonuçlarıdır. Ezidiler 74 ferman yaşadı. Sahibimiz yoktu ancak şimdi bize sahip çıkan ve bize destek olanlar var. Peşmerge ve Kürt güçleri imdadımıza koştu. Tüm parçalardaki Kürtler bize sahip çıktı.”