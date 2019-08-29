Dünya Bankası’ndan hükümet programına destek

K24 - ERBİL

Dünya Bankası Bölge Direktörü Saroj Kumar, Başbakan Mesrur Barzani’yle yaptığı görüşmede, hükümetin çalışma programına desteğini iletti.

Başbakan Mesrur Barzani bugün, Dünya Bankası Bölge Direktörü Saroj Kumar’la bir görüşme gerçekleştirdi.

Yeni hükümetin kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Komar, hükümet programını okuduğunu ve başarılı bulduğunu, bu sebeple de Dünya Bankası’nın hükümet programını desteklediğini ifade etti.

Dünya Bankası’nın Irak Temsilcisi Remzi Niman ise Dünya Bankası uzmanlarının, Kürdistan Bölgesi’ne gelip başta reform konusunda olmak üzere destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

Desteğinden dolayı Dünya Bankası’na teşekkür eden Başbakan, şunları dile getirdi:

“Dünya Bankası gibi önemli bir kuruluşun, başlıca hedefimiz olan hükümet programını desteklemesinden dolayı memnuniyet duyuyoruz. Dostlarımızın da desteğiyle Kürdistan Bölgesi ekonomisini geliştirip sadece bir gelir kaynağına dayandırmaktan çıkarmak daha çok tarım, sanayi ve turizme önem vermek, yerli ve yabancı yatırımcılar için de iyi olacaktır. Böylece Kürdistan Bölgesi Hükümeti, vatandaşlara ayrım gözetmeden hizmet verebilecektir.”