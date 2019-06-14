Desenler, sıcak iklimlerde zebralara avantaj sağlıyor

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Yeni gerçekleştirilen çalışma, özel desenlerin sıcak iklimlerde zebralara avantaj sağladığını kanıtladı.

Amatör doğa gözlemcisi ve eski biyoloji teknikeri olan Alison Cobb ve zoolog Stephen Cobb, yıllardır Afrika’da hayvanları gözlemliyor.

İkili, Kenya’da bazı hayvanları doğal yaşam alanlarında inceleyerek veriler topladı. Alanında ilk olduğu öne sürülen bu çalışmanın sonuçları dikkat çekiyor.

Biri dişi biri erkek iki ata zebra kıyafeti giydirerek test grubu oluşturan araştırmacılar, iki farklı renk arasında sıcaklık farkı olduğunu ve bu iki bölge arasında oluşan hava akımının da serinletici etki yarattığını ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, zebraların siyah tüylerini kabartırken beyaz olanları yatık pozisyonda tutabildiğini fark etti. Bu durumun sıcaklığın bedenden uzaklaştırılmasına yardımcı olduğunu tahmin ediliyor.

2015’te yapılan bir çalışmada bu canlıların sahip olduğu farklı renkler arasında oluşan minik girdapların, hayvanların vücut sıcaklıklarını düzenlemesine yardımcı olabileceği iddia edilmiş fakat kanıtlanamamıştı.

(Kaynak: New Atlas, Webtekno)