Ankara’dan ABD’ye ‘seyahat uyarısı’ tepkisi

HABER MERKEZİ

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Kürt illerine yönelik olarak yayımladığı son seyahat uyarısına tepki gösterdi.

Ankara’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ülkemize yönelik olarak yayımladığı son seyahat uyarısında genel olarak ülkemizin güvenlik koşullarının güçlü olmasına bağlı olumlu değerlendirmelerde bulunulmakla birlikte, Doğu ve Güneydoğu bölgemizdeki şehirlerimize yönelik tespit ve değerlendirmeler gerçekleri yansıtmamaktadır. Türkiye’nin terörle mücadelesini anlamaktan uzak olan bu yaklaşımlar, Hükümetimizin bu yöndeki kararlılığını sekteye uğratamayacaktır.

Bir seyahat uyarısının maksat ve mahiyetini aşan ifadeler içeren bu açıklamanın iyi niyetle kaleme alındığını söylemek mümkün değildir. Sözkonusu açıklamada, ülkemizdeki güvenlik ortamını doğru şekilde yansıtmayan iddialar tekrarlanmakta, bir tehdit ve güvenlik açığı olduğu yönünde asılsız unsurlara yer verilmektedir.

Türkiye’nin her şehrinde vatandaşlarımız ve ev sahipliği yaptığımız misafirlerimiz huzur ve güven içerisinde yaşamaktadır.

Öte yandan, seçilmiş olmak terörü ve terör örgütlerini destekleme özgürlüğüne sahip olmak demek değildir. Ülkemiz terörle etkin şekilde mücadele etmeye kararlıdır. Terörü destekleyenlere karşı hukuki ve meşru zeminde aldığımız tedbirler de ülkemizin bu tehditle kararlı mücadelesinin tezahürüdür.

ABD makamlarını ideolojik yaklaşımdan vazgeçerek ülkemizin gerçeklerini referans almaya, aklıselim ve mantıktan uzak bu değerlendirmeyi düzeltmeye davet ediyoruz.”

ABD’NİN UYARISI

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan önceki gece yapılan uyarıda, ABD vatandaşlarının; Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Antep, Hakkari, Hatay, Kilis, Mardin, Urfa, Siirt, Şırnak, Dersim ve Van illerine seyahat etmemesi istenmişti.

Uyarıda, söz konusu bölgelerde “terörist grupların” saldırılarını sürdürdüğüne ve turistik bölgeler ile seyahat ve alışveriş merkezleri, yerel hükümet binaları, oteller, kulüpler, lokantalar, ibaret yerleri, parklar, sportif ve kültürel faaliyetler, eğitim binaları, havaalanları ve diğer kamuya açık yerleri “hedef aldığına” dikkat çekilmişti.

Uyarının sonraki bölümünde ise “keyfi gözaltılara” da dikkat çekilerek, bölgedeki devlet güçlerinin, içlerinde ABD vatandaşlarının da bulunduğu on binlerce kişiyi, yetersiz veya gizli bilgilere dayanarak, genellikle de siyasi maksatlarla “terör örgütleriyle ilişkili” göstererek gözaltına aldığı bildirilmişti.