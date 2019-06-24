Mesrur Barzani ABD’li üst düzey heyetle görüştü

K24 - ERBİL

Kürdistan Güvenlik Konseyi Başkanı ve yeni hükümeti kurmakla görevli Mesrur Barzani, ABD’li üst düzey heyetle bölgedeki son gelişmeleri görüştü.

Mesrur Barzani bugün, ABD Dışişleri Bakanlığı İran ve Irak Masası Sorumlusu Andrew Peek ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tyler, Erbil Başkonsolosu Steve Fagin ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Washington Temsilcisi Beyan Sami Abdurrahman’ın da hazır bulunduğu görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile iki tarafın farklı alanlardaki ilişkileri ele alındı.

Mesrur Barzani, yeni hükümet kabinesinin kurulması süreciyle ilgili bilgi verdi ve kabinenin belirlenen süre zarfında oluşturulup parlamantoya sunulacağını söyledi.

Irak’taki siyasi süreci de değerlendiren Mesrur Barzani, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların anayasal çerçevede çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Andrew Peek ise Mesrur Barzani’ye yeni görevinde başarılar dileyerek, ülkesinin her alanda ikili ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu ifade etti.