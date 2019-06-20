ABD: Türkiye’ye yaptırım geçerli bir seçenek

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, S-400’lerle ilgili, “S-400’ler üzerinden Türkiye’ye yaptırım uygulamak geçerli bir seçenek” açıklamasında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“S-400’ler üzerinden Türkiye’ye yaptırım uygulamak geçerli bir seçenek. ABD ve diğer NATO üyeleri Türkiye’ye S-400’ler almak dışında seçenekleri olduğunu söylüyor.”

ABD Temsilciler Meclisi, S-400’leri alması halinde Türkiye’nin F-35 programından çıkartılmasını ve ABD'nin Düşmanları ile Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) yaptırımlarının devreye girmesini öngören karar tasarısını oy birliğiyle kabul etmişti.

TÜRK PİLOTLARIN EĞİTİMİ SONLANDIRILDI

Pentagon, Türk pilotlara ABD'nin Arizona eyaletindeki Luke Hava Kuvvetleri Üssü'nde verilen eğitimin sonlandırıldığını bildirmişti.

Pentagon Sözcüsü Mike Andrews, Türk pilotların ABD'deki F-35 avcı uçağı eğitiminin sonlandırıldığını söylemişti.

F-35 programında dört pilot, iki eğitmen ve ayrıca eğitim alan yaklaşık 20 bakım personeli bulunuyor.

F-35 savaş uçaklarının üretim sürecinde rol oynayan Türkiye, uçakların geliştiricisi Lockheed Martin'e 9 milyar dolar karşılığında 100 uçak siparişi vermişti.

S-400 ANLAŞMASI

Rusya ile Türkiye, Aralık 2017'de S-400 füze savunma sistemi satışı için anlaşma imzalamıştı.

S-400 füzelerinin bu yılın sonuna kadar teslim edilmesi bekleniyor.

Ancak başta ABD olmak üzere bazı NATO ülkeleri Türkiye'ye tepkili.

İlk F-35 savaş uçaklarının ise 21 Haziran'da bir törenle Türkiye'ye teslim edilmesi öngörülüyor.

Aralık ayında ise Pentagon’a bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, Türkiye'ye 3,5 milyar dolar değerindeki Patriot hava ve füze savunma sisteminin satışını onaylamıştı.