İdlib'de ateşkes ilanı

HABER MERKEZİ
Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğunda, Suriye'nin İdlib kentinde muhalifler ve hükümet güçleri arasında ateşkes ilan edildiği duyuruldu.
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tuğgeneral Kupçişin, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde Rusya ve Türkiye arabuluculuğunda ateşkesin sağlandığını belirtti.
Basın açıklaması yapan Kupçişin, “Rusya tarafının girişimiyle Rusya ve Türkiye’nin arabuluculuğunda İdlib gerilimi azaltma bölgesinin genelinde 12 Haziran saat 00.00 itibariyle tam ateşkesle ilgili anlaşmaya varıldı” ifadelerini kullandı.
Anlaşma sağlandıktan sonra silahlı gruplar tarafından açılan ateş sayısında önemli azalmanın gözlemlendiğini dile getiren Kupçişin, son 24 saatte Hama bölgesinde 2 ateşkes ihlalinin saptandığını aktardı.
Kupçişin, Suriye hükümet güçlerinin ateşkes anlaşmasına uygun olarak açılan ateşe karşılık vermediğini söyledi.
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