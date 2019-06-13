Putin’den ABD açıklaması: İlişkilerimiz gittikçe kötüleşiyor

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve ABD´nin ilişkilerinin kötüleştiğini, gün geçtikçe daha da kötüye gittiğini söyledi.

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) öncesinde Mir televizyonuna konuşan Putin "İlişkiler kötüleşiyor, gün geçtikçe daha da kötüye gidiyor. Son yıllarda mevcut idare Rusya´ya karşı yaptırımlarla ilgili onlarca karar aldı" ifadesini kullandı.

Putin "Barış ve güvenliğin sağlanması açısından kayda değer katkılar sunuyoruz. Sadece ülkelerimizin bulunduğu bölgede değil, genel olarak dünyada BMGK üyeleri olarak eylemlerimizi koordine ediyoruz. Ancak aynısını ne yazık ki ABD ile ilişkilerimiz için söyleyemiyoruz" dedi.

Putin "İlişkilerimiz geriliyor, giderek daha da kötüleşiyor. Son yıllarda mevcut Washington yönetimi Rusya’ya yönelik yaptırımlarla bağlantılı onlarca karar aldı" şeklinde sözleriyle devam etti.

ÇİN İLE İLİŞKİLER

Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşına değinen Putin, son yıllarda zorlaşan uluslararası ekonomik ilişkilerin yapısını bozmaya yönelik her türlü adımın ekonominin tüm taraflarına zarar verdiğini vurguladı.

Putin “Bu nedenle eninde sonunda aklıselimin kazanmasını çok umuyoruz. Tüm partnerlerimizle, buna ABD de dahil, önümüzdeki G20 zirvesi kapsamında ekonomi alanında işbirliğine için yapıcı olacak ve gerekli stabil koşullar yaratacak çözümler bulmayı umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Putin, Rusya’nın Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşına müdahil olmasının bir anlamı olmadığını, ancak daha çok Çin’e yönelik sempati duyduklarını ifade etti.

Putin “Dünyanın en büyük ekonomileri arasında bir tartışma sürüyor ve bu iki devlet arasında çok fazla pesifik mesele, ilişki var. Aklıselim açısından bu sürece müdahil olmak için bir nedenimiz yok” dedi.