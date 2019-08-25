Erbil’den Bağdat’a Enfal’le ilgili çağrı

K24 - ERBİL

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı, Behdinan bölgelerindeki Enfal kurbanlarının anma yıldönümünde Irak hükümetine kurbanlara tazminat ödemesi çağrısı yaptı.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Irak hükümetinden, Enfal saldırılarını insanlığa karşı suç, soykırım ve savaş suçu olarak tanımlayan Irak Ceza Yüksek Mahkemesi kararı doğrultusunda yasal ve ahlaki görevini yerine getirmesini ve Enfal kurbanlarına tazminat ödemesini talep ediyoruz” denildi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne de Enfal kurbanlarına daha fazla hizmet verilmesi ve kayıpların akıbetinin ortaya çıkarılmasının öncelik haline getirilmesi çağrısı yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Enfal adı altında 1988 yılında Baas rejimi tarafından Kürdistan Bölgesi’nde sivil halka yönelik saldırılar gerçekleştirilen, bunun neticesinde 180 binden fazla Kürdistan vatandaşı kaybedilip şehit edilen, Kürdistan’ın onbinlerce kırsal bölgesi viraneye çevrilen Behdinan Enfali’nin yıldönümündeyiz.

Enfal saldırılarının son halkası olan Behdinan Enfali, 25 Ağustos 1988’de başlayıp 6 Eylül 1988’e kadar devam etmiş ve Behdinan’ın bütün bölgelerini kapsamıştır. Bu saldırılarda kimyasal saldırı, tutuklama, öldürme, göç yaşanmış, cami, kilise ve kırsal bölgeler, 5 askeri tümen tarafından viran edilmiştir. Bunlardan kurtulabilenler İran, Türkiye ve diğer ülkelere göç etmek zorunda kalmıştır.”

Açıklamanın sonunda Enfal ve diğer tüm Kürdistan şehitleri anıldı.