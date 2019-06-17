Mesrur Barzani: Kabineyi zamanında kurmayı umuyoruz

K24 - SÜLEYMANİYE

Yeni hükümet kabinesini kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani, Goran Hareketi’ne KDP’yle yaptığı anlaşmaya bağlılığından dolayı teşekkür ederek, kabineyi, belirlenen sürede tamamlamayı umduklarını söyledi.

Mesrur Barzani bugün, Kürdistan Yurtseverler Birliği’yle (KYB) ve Kürdistan Sosyalist Demokrat Partisi’yle (KSDP) yaptığı görüşmelerin ardından, Goran’la bir araya geldi.

Görüşme sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Mesrur Barzani, “Kabineyi zamanında kuracağımızdan umutluyum. Bütün görüşmelerde bu görüşü aktardım” dedi.

Goran’la yaptıkları görüşmede, kabinede yer alacak isimlerin CV’lerini sunulmasını istediklerini kaydeden Mesrur Barzani, “Goran’a daha önce yaptıkları anlaşmaya bağlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz” ifadesini kullandı.

Goran heyetine başkanlık eden Celal Cewher ise en kısa zamanda adaylarının CV’lerini sunacaklarını söyledi.