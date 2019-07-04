Kuyuda 2 bin yıllık ahşap kol bulundu

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Britanya’daki bir Antik Roma kuyusunun dibinde, 2 bin yıllık nadir bir ahşap kol bulundu.

2 bin yıllık ahşap kol, Northamptonshire’da bulunan Warth Park endüstri bölgesinde kazı çalışması yapan arkeologlarca bulundu.

Uzmanlar kazı bölgesi ve uzvun korunmuşluğu bakımlarından keşfin sadece ulusal değil aynı zamanda uluslararası öneme de sahip olduğunu düşünüyor.

Ahşap uzmanı Michael Bamforth ahşap kolun tanrılarına sunulmuş bir adak olabileceği görüşünde.

Bamforth, arkeolojik eserin “dirsek kısmındaki kıvrımdan faydalanacak şekilde tek bir dal üzerine muntazam şekilde yontulduğunu ve üzerinde herhangi bir alet izi taşımadığını” belirterek, şöyle devam etti:

“Eserin sadece bu uzuvdan ibaret olması oldukça muhtemel, adak konusunda bir şekilde önem arz ettiği için taklit edilen ve diğerlerinden ayrılan bir parça. Oldukça nadir bulunan bu ahşap kol ulusal hatta bekli de uluslararası bir öneme sahip.”

Oxford Arkeoloji bölümü arkeologları, su dolu bir kuyuda bulunan uzvun hava ile temas etmediği için bozulma göstermeden günümüze kadar geldiğini düşünüyor.

İnce ve zayıf yapısı, uzvun minyon yapılı bir yetişkin veya genç bir kişinin kol ve eline benzeyecek şekilde modellendiğini gösteriyor.

Bu nadir eserin, ilk kez 1970’li yıllarda havadan çekilen bir fotoğraf ile keşfedilen ve geçtiğimiz yılın nisan ayında arkeologlar tarafından gün yüzüne çıkarılan 4 bin yıllık “taş halka dizisi” yakınlarında bulunduğu kaydedildi.

Ufak bir parçası üzerinde yapılan karbon testi, ahşap kolun Milattan Sonra 86 ila 240 yılları arasındaki erken dönem Roma Britanyası’nda yapıldığını ortaya çıkardı. Kuyuda bulunan diğer Roma çömlekleri de tarihi doğruluyor. (Kaynak: BBC, Arkeofili)