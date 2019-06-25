El Kaide'ye İHA saldırısı

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Yemen'in El-Beyda ilinde ABD'ye ait olduğu öne sürülen insansız hava aracı (İHA) ile El Kaide’ye düzenlenen saldırıda 5 örgüt mensubu öldürüldü.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, El-Beyda iline bağlı Tayyab bölgesine ABD'ye ait olduğu iddia edilen İHA ile üç hava saldırısı düzenlendi.

Saldırıda aralarında örgütün önemli bölge liderlerinden El-Hıdır et-Tayyabi'nin de bulunduğu 5 El Kaide mensubunun öldürüldüğü bildirildi.

ABD ve Yemen makamlarından ise olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD, Yemen'de terör örgütü DAİŞ ve El-Kaide hedeflerini zaman zaman İHA'larla vuruyor. (Kaynak: AA)