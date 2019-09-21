Arnavutluk’ta son 30 yılın en büyük depremi

HABER MERKEZİ
Arnavutluk'ta 5,8 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, Savunma Bakanlığı, depremin son 20-30 yılda ülkede meydana gelen en büyük deprem olduğunu açıkladı.
Arnavutluk Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 5,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, ülkenin batısındaki Dıraç şehrinin 30 kilometre kuzeyinde olduğu ifade edildi.
"Deprem, son 20-30 yılda ülkede meydana gelen en büyük depremdir" vurgusu yapılan açıklamada, olası can veya mal kaybına ilişkin bilgi verilmedi.
Başkent Tiran'da paniğe kapılanlar sokağa çıkarken, bazı binalarda hasar oluştuğu görüldü.
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