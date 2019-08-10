Cumhurbaşkanlığı seçimi için 98 aday başvurdu

HABER MERKEZİ

Tunus'ta, üçüncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimi için 98 kişi adaylık başvurusunda bulundu.

Seçimleri yöneten Tunus Yüksek Seçim Komisyonu (YSK), 15 Eylül’de gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için şu ana kadar çoğu bağımsız 98 kişinin adaylık başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Adaylar arasında Başbakan Yusuf Şahid, Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi, eski Cumhurbaşkanı Munsif Merzuk, Nahda Hareketinin adayı Meclis Başkan Yardımcısı Abdulfettah Moro, medya patronu Nebil el-Karvi, anayasa profesörü Kays Said, Tunus Projesi Hareketi lideri Muhsin Merzuk, eski başbakanlar Hammad Cibali ve Mehdi Cuma öne çıkıyor.

NİHAİ ADAY LİSTELERİ 30 AĞUSTOS’TA

Tunus yasalarına göre, bir kişinin cumhurbaşkanlığına aday olabilmesi için en az 10 milletvekili, yerel meclislerinden 40 başkan veya 10 bin seçmenin imzasını alması gerekiyor.

YSK'nın başvuruları inceledikten sonra nihai aday listelerini 30 Ağustos'ta açıklaması gerekiyor.

Tunus'ta halkoyuyla gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde propaganda dönemi 2-13 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Birinci turda adaylardan hiçbirinin yüzde 50'yi geçememesi halinde ikinci tur seçimlerin en geç 3 Kasım'da düzenlenmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı seçiminin hemen ardından Tunuslular 6 Ekim'de bu kez parlamento seçimleri için sandık başına gidecek.

TUNUS'UN GENÇ BAŞBAKANI ŞAHİD

Tunus'un genç Başbakanı 43 yaşındaki Yusuf Şahid, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıklayarak başvurusunu yaptı.

Tunus Meclisindeki en büyük ikinci parti Yaşasın Tunus Partisinin lideri Şahid, ülkenin “devrim” sonrasında en uzun süre görevde kalmayı başaran başbakanı olarak öne çıktı.

Şahid'in cumhurbaşkanı adaylığı süresince başbakanlık görevini bırakmayacağı aktarıldı.

Hükümet Sözcüsü İyad Dahmani, Tunus'un peş peşe yapacağı cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri süresince bir hükümet kurulmasının zor olacağını bu nedenle Şahid'in görevlerini kabine içinde bir bakana devredeceğini ancak görevinden istifa etmeyeceğini belirtti.

NAHDA'DAN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE TARİHİ HAMLE

Tunus parlamentosunda 68 milletvekiliyle en büyük parti konumundaki Nahda Hareketi, ülke siyasetinde merkezi konumda olmasına rağmen bugüne kadar hiç kendi içinden bir cumhurbaşkanı adayı çıkarmamıştı.

Nahda, bu cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk kez parti içinden Meclis Başkan Yardımcısı Abdulfettah Moro'yu cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi.

Daha önceden hareketin lideri Gannuşi'nin aday olacağı konuşulmuştu ancak Nahda'nın Gannuşi'yi parlamento seçimlerinde başkent Tunus'tan birinci sıra milletvekili adayı göstermesiyle bu olasılık devre dışı kaldı.

Tunus halkı, 3 aydan kısa bir süre içinde en az iki kez sandığa giderek yeni cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçecek.