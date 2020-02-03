İtalya: Coronavirüsün DNA dizilimini ayrıştırmayı başardık

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İtalya'nın başkenti Roma'da bir hastane, coronavirüsün DNA dizilimini ayrıştırmayı başardığını açıkladı.

Lazzaro Spallanzani Ulusal Hastalık Enstütüsü'nü ziyaret eden İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza yaptığı açıklamada, virüsü izole etmenin hastalığın araştırılması açısından önemli olduğunu belirterek, "Bu sayede hastalığı daha iyi anlayarak yayılmasını önlemek için daha etkili önlemler alabileceğiz. Ayrıca bu durum birtakım deneyler yapmamıza imkan da sağlayacak" dedi.

Roberto Speranza, virüsle ilgili elde edilen tüm bilgi ve görsellerin uluslararası kamuoyunun hizmetine açık olduğunu da sözlerine ekledi.

Öte yandan Çin'in Macau Özerk Yönetimi'nde bulunan Macau Üniversitesi de coronavirüsün hızlı bir şekilde tespit edilmesini sağlayan bir test aygıtı geliştirdiğini açıkladı. Patenti alınan aygıtın 30 dakika içerisinde enfekte olan bir hastayı tespit edebildiği belirtiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) pazar günü yapılan açıklamada da coronavirüse karşı kaydedilen tüm tıbbi gelişmelerin şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiğinin altı çizilmişti.

CORONAVİRÜS SALGINI

Yeni tip coronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Wuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip coronavirüse yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarda virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Wuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Wuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almış, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmişti.