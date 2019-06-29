Nizamettin Taş: PKK savaşa zemin hazırlıyor

K24 - ERBİL

Kürt siyasetçi Nizamettin Taş, PKK’nin Kürdistan Bölgesi’nde eylem yapmak üzere oluşturduğu milis grubuyla ilgili “PKK savaşa zemin hazırlıyor. Bunu önce medya üzerinden başlattı” dedi.

K24’te yayınlanan Rojev (Gündem) programına katılan PKK’nin eski yöneticilerinden, deneyimli Kürt siyasetçi Nizamettin Taş, PKK’nin, Kürdistan Bölgesi’nde eylem yapmak üzere oluşturduğu milis grubu kurması ve son dönemlerde yürüttüğü politikalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

PKK’nin bölgede bir savaş çıkarmak için zemin hazırladığını belirten Nizamettin Taş, “PKK uzun bir süredir Kürdistan Bölgesi’ne karşı özellikle de Kürdistan Demokrat Paritisi’ne (KDP) karşı bir medya savaşı yürütüyor. Ben PKK’nin içindeyken, savaşmak ve savaş zemini oluşturmak istediğimizde önce sert bir dil kullanırdık. Umarım bu kez savaş sadece medya üzerinde kalır. PKK’nin savaş için kullandığı yöntemler Kürt ve Kürdistani değil” dedi.

“PKK’nin yürüttüğü politikaya baktğımızda, hepsi de savaş gerekçesi” diyen Taş, şöyle devam etti:

“Ancak Kürdistan Bölgesi daha yeni DAİŞ savaşından çıktı. Daha Kerkük ihaneti ve Erbil ile Bağdat arasındaki sorunlar çözülmedi, yeni bir hükümet kurulutyor, KDP herkesten daha çok huzurun sağlanmasını istiyor.”

PKK’nin Kürdistani bir güç olmadığını savunan Taş, “Kürt ve Kürdistanilikle ilgili hiçbir talepleri yok tam aksine Kürt ve Kürdistan’ı yok etmek için bu tür eylemleri gerçekleştiriyor. Roj Peşmergeleri ‘Gidip Batı Kürdistan’ı (Rojava) koruyacağız’ dediğinde PKK ‘Geçerseniz savaş çıkar’ dedi. Şengal Kürdistan toprağıdır, PKK Haşdi Şabi’ye yol veriyor ancak Peşmerge’nin geçişine karşı çıkıyor” şeklinde konuştu.

“ÖCALAN’A EN BÜYÜK TECRİDİ PKK UYGULUYOR”

Son günlerde tartışmaların odağındaki Abdullah Öcalan’ın mektuplarına da değinen Taş, “Son mektubunda Öcalan, PKK’nin Suriye’de Türkiye’nin hassasiyetlerini göz önünde bulundurmasını istedi ancak aynı PKK hiçbir zaman Kürdstan Bölgesi’nin ve tüm Kürdistan’ın hassasiyetlerini göz önünde bulundurmuyor” dedi.

Nizamettin Taş, Öcalan’a tecrit uygulandığı gerekçesiyle yapılan açılık grevleriyle ilgili, “PKK, Öcalan’a uygulanan tecrit kalksın diye 7 ay açlık grevine girdi. Ancak şimdi Öcalan’a en büyük tecridi PKK uyguluyor” değerlendirmesinde bulundu.