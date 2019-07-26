Kürdistan

Adıyaman'da polis aracına saldırı

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Adıyaman'da polis aracına saldırı
Adıyaman Polis Saldırı Yaralı

HABER MERKEZİ

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde polis aracına yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda bir polis yaralandı.

Adıyaman Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, ekip otosuna düzenlenen silahlı saldırı sonucu bir polisin yaralandığı bildirildi.

Yaralı polisin Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldığı kaydedildi. (Kaynak: Ajanslar)

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