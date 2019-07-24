Diyarbakır’da karakola saldırı

HABER MERKEZİ
Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesindeki Şehitler Polis Merkezi’ne silah ve el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırı sonucu meydana gelen patlamada bölgede bulunan 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yenişehir ilçesindeki Şehitler Polis Merkezi’ne kimliği belirsiz kişilerce silah ve el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi.
Patlamada bölgede bulunan 4 kişi yaralandı.
Saldırıda olay yerinden geçen 4 vatandaş yaralanırken, bölgede operasyon başlatıldığı belirtildi.
Olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. (Kaynak: Ajanslar)
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