Kürdistan

Diyarbakır’da karakola saldırı

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Diyarbakır’da karakola saldırı
Diyarbakır Polis Saldırı

HABER MERKEZİ

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesindeki Şehitler Polis Merkezi’ne silah ve el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırı sonucu meydana gelen patlamada bölgede bulunan 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yenişehir ilçesindeki Şehitler Polis Merkezi’ne kimliği belirsiz kişilerce silah ve el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi.

Patlamada bölgede bulunan 4 kişi yaralandı. 

Saldırıda olay yerinden geçen 4 vatandaş yaralanırken, bölgede operasyon başlatıldığı belirtildi.

Olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. (Kaynak: Ajanslar)

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