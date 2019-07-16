TBMM Başkanı: Parlamenter sistem meselesi kapanmıştır

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Türkiye Büyük Millet Meclisi ( TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye’de parlamenter sistem meselesinin kapandığını söyledi.

TBMM Başkanı Şentop, '3'üncü 15 Temmuz Darbe Girişimi ve FETÖ ile Mücadele' Sempozyumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik eleştirilere değinen Şentop, parlamenter sisteminin kapandığını ifade ederek şunları söyledi:

"Anayasal anlamdaki bu değişikliğin, hükümet sistemi değişikliğinin 'bu değişmeli, geri dönmeliyiz, parlamenter sistem' falan hikayeleri meselesi kapanmış bir meseledir. Esasen 15 Temmuz'da kapanmıştır, 16 Nisan da bunun tescil edildiği, kayda geçirildiği bir tarihtir. Alt mevzuat düzeyinde tartışmalar yapılabilir. Daha önce de parlamenter sistem uygulanırken de vardı. Bakanlık sayılarında değişiklikler olmuş, teşkilat yapıları değişmiş...Yine olabilir böyle şeyler. Ama bu tarihi süreç içerisinde 15 Temmuz'un ve 16 Nisan'ın yerini doğru tespit etmemiz lazım.

Geleceğe dair projeksiyonlar yaparken eğer bunu doğru tespit etmezsek, bu arkeolojiyi yapmadan konuşursak, değerlendirirsek o zaman işte böyle birtakım hülyalar içerisinde gezinebilirsiniz.

Geriye dönme, işte parlamenter sistem hikayeleri içerisinde dolaşabilirsiniz. Hükümet sistemi meselesi 15 Temmuz'da gerçekleşen o direnişin dışında, ondan bağımsız bir şey olarak değerlendirilemez. Ve o Türkiye'yi bu hükümet sistemi değişikliğine getirmiştir. Bu paradigma değişikliğinin tescili noktasına getirmiştir. Bu sebeple 15 Temmuz'u birçok bakımdan değerlendirmek hatırlamak çok önemli."

"Dünyada diğer halk hareketleri ve isyanların tarihine bakıldığında, bunlar siyasi iktidarlara, hükümetlere, devlete karşı girişilmiş hareketlerdir" diyen Şentop, "Bunun tek istisnası 15 Temmuz hareketidir. Halk siyasi iktidarı, hükümeti, devleti, anayasal düzeni korumak için harekete geçmiştir. Bu bakımdan dünya siyasi ve halk hareketleri tarihinde müstesna bir yere sahip" değerlendirmesinde bulundu.