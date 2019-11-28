Tahran: Irak özür diledi

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İran Dışişleri Bakanlığı, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim’in İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve Necef’teki İran başkonsolosluğuna saldırıdan ötürü özür dilediğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Necef’te dün gece yaşananlardan ötürü Irak Dışişleri Bakanı El-Hekim’in İran Dışişleri Bakanı Zarif’ten özür dilediği ve konsolosluk binasının yakılmasını yıkıcı bir eylem olarak nitelendirdiği belirtildi.

Açıklamada, El-Hekim’in Zarif’e İranlı diplomatların yanı sıra İran’a ait diplomatik mekanların korunacağını ilettiği bilgisine yer verildi.

Dün akşam Irak’ın Necef kentinde bir grup gösterici tarafından İran’ın Necef Başkonsolosluğu molotoflarla ateşe verilmişti.

Güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çıkan çatışmalarda 32 göstericinin yanı sıra 40’ı aşkın güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Necef’teki konsolosluk binasına yapılan saldırı kınanmıştı.