HDP: Seçim taktik ve stratejisinde değişiklik yok

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HDP, Abdullah Öcalan’ın İstanbul seçimleriyle ilgili kararın kendilerinde olduğu ifadesiyle ilgili, “HDP’nin İstanbul seçimlerine yönelik seçim stratejisinde ve taktik adımlarında bir değişiklik söz konusu değildir” açıklaması yaptı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eşbaşkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın “HDP’de vücut bulan Demokratik İttifak anlayışı, güncel seçim tartışmalarına taraf ve payanda yapılmamalıdır” ifadelerine ilişkin şunlar dile getirildi:

“HDP, bir bütün olarak demokratik uzlaşma kültürü üzerinden toplumun demokratik dönüşümünü hedefler. Demokratik ittifakın gerçekleşmesi, demokrasi ve barış mücadelesinin başarıya ulaşması için çabalar. Bu nedenlerle de Sayın Öcalan’ın aynı bağlamdaki açıklamalarını demokrasi ve barışın kazanılması mücadelesi için çok hayati ve kıymetli görür. İktidar ve muhalefeti ile tüm toplumsal kesimlerin de sorunların çözümü konusunda bu demokratik yaklaşıma sahip olmaları beklentisi içindeyiz.

Sayın Öcalan’ın ürettiği Üçüncü Yol Stratejisinde ve çağrısında da belirtildiği gibi HDP, Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki kutuplaşma siyasetinde taraf değildir. Çatışmacı ve kutuplaştırıcı bir dille her şeyi ‘siyah-beyaz’ olarak tarif eden, karşıtlıklar üzerine inşa edilen, belli bir gerilim stratejisi eşliğinde sürdürülen, dikte edici bir siyaset tarzının Kürt sorunu dahil, bütün sorunları kronikleştirdiği ve demokratik çözüm imkanlarını tükettiği, giderek birlikte yaşama imkanlarını yok etmeye başladığı görmezden gelinemez. Seçim öncesi sürece damgasını vuran kibirli ve üstenci dil yerine, çatışmacı ve kutuplaştırıcı bir siyaset tarzı yerine, ikna edici bir dili ve demokratik siyaset tarzını egemen kılmak, sorunları demokratik müzakere yöntemleriyle çözmek, demokratik bir uzlaşma kültürünü geliştirmeye çalışmak yeni bir siyasi iklimin de başlangıç adımı olacaktır.

İki tarihsel blok arasında taraf olmamaya ve Üçüncü Yol stratejisini kararlı ve ısrarlı bir şekilde sürdürmeye dayalı olarak HDP’nin İstanbul seçimlerine yönelik seçim stratejisinde ve taktik adımlarında bir değişiklik söz konusu değildir."

AVUKATLARDAN AÇIKLAMA

Asrın Hukuk Bürosu, Abdullah Öcalan’la 18 Haziran’da yapılan görüşmenin detaylarını açıkladı.

Yapılan açıklamada, Öcalan’ın HDP’nin kendi yolunu koruması gerektiğini ve kararı kendilerinin vereceğini aktardığı ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamada, “HDP’de vücut bulan Demokratik İttifak anlayışı, güncel seçim tartışmalarına taraf ve payanda yapılmamalıdır. Demokratik İttifakın önemi ve tarihsel anlamı mevcut ikilemlere kendine angaje etmemesi ve şimdiye kadar olduğu gibi seçimlerdeki tarafsız çizgisinde ısrar etmesidir” denildi.

8 YIL ARADAN SONRA İLK GÖRÜŞME

Abdullah Öcalan'ın avukatlığını üstlenen Asrın Hukuk Bürosu avukatları 2 Mayıs ve 22 Mayıs tarihlerinde İmralı'ya giderek, 8 yıl sonra Öcalan'la görüşme gerçekleştirmişti.

İlk görüşmede, Türkiye’nin ve bölgenin sorunlarına dair öneride bulunan Öcalan'ın ikinci görüşmede yaptığı çağrı üzerine 26 Mayıs'ta açlık grevi ve ölüm orucu eylemleri sonlandırılmıştı.