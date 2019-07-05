Kremlin’den S-400 açıklaması

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Kremlin sözcüsü olarak S-400 anlaşmasının planlandığı gibi devam ettiğini teyit edebilirim" dedi.

Peskov, S-400’lerin sevkiyatına gelecek hafta başlanacağına yönelik açıklamaları değerlendirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemleri alımına ilişkin, “Kremlin sözcüsü olarak S-400 anlaşmasının planlandığı gibi devam ettiğini teyit edebilirim” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, S-400’lerin teslimat takvimine ilişkin dün yaptığı açıklamada, “Tarihi şimdi ben söylemeyeyim ama temmuzun ikinci haftası geldiğinde göreceksiniz” demişti.

S-400 ANLAŞMASI

Rusya ile Türkiye, Aralık 2017'de S-400 füze savunma sistemi satışı için anlaşma imzalamıştı.

S-400 füzelerinin bu yılın sonuna kadar teslim edilmesi bekleniyor.

Ancak başta ABD olmak üzere bazı NATO ülkeleri Türkiye'ye tepkili.

İlk F-35 savaş uçaklarının ise 21 Haziran'da bir törenle Türkiye'ye teslim edilmesi öngörülüyor.

Aralık ayında ise Pentagon’a bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, Türkiye'ye 3,5 milyar dolar değerindeki Patriot hava ve füze savunma sisteminin satışını onaylamıştı.