Çavuşoğlu’ndan F-35 açıklaması

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Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemlerinin 2020 yılının ilk aylarında aktif hale getirileceğini belirterek, “F-35 projesinden çıkarılma konusunda bir adım yok” dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, özel bir televizyon kanalına katılarak soruları yanıtladı.

Çavuşoğlu sevkiyatı devam eden S-400 hava savunma sisteminin 2020'nin başında kurulacağını söyledi.

Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"S-400'lerin kullanılması için açık olması lazım. S-400 barışı korumak için alınan bir sistem. F-35 projesinden çıkarılma konusunda bir adım yok. Diğer ortaklara baktığımızda Türkiye'nin F-35 projesinden çıkarılmasına karşılar."

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemini satın almasından dolayı ortak F-35 savaş jeti programına katılımını askıya aldığını açıklamıştı.

S-400’lerin Türkiye’ye sevkiyatı 12 Temmuz’dan itibaren başlamıştı.