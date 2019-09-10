Neçirvan Barzani’den Kerbela için taziye mesajı

K24 - ERBİL
Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Irak’ın Kerbela kentinde düzenlenen Aşura merasimi sırasında yaşanan izdiham sonucu 31 kişinin yaşamını yitirmesinden ötürü taziye mesajı yayınladı.
Kürdistan Bölgesi Başkanı tarafından yayınlanan mesajda, olay sırasında yaralananları Kürdistan Bölgesi’nin tedavi etmeye hazır olduğu belirtildi.
Olaydan duyduğu üzüntüyü ifade eden Neçirvan Barzani, vefat edenlerin ailelerine başsağlığı dilerken, yaralılar için her türlü tıbbi desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.
Bugün Irak’ın Kerbela kentinde, Aşure merasiminde yaşanan izdiham sonucu 31 kişi öldü, 100 kişi yaralandı.
Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, Kerbela’daki Aşure Günü etkinliği kapsamında düzenlenen "Tuveriç Koşusu" sırasında izdiham yaşandığını belirtti.
Bedir, izdiham sonucu 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 10'u ağır 100 kişinin yaralandığını aktardı.
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