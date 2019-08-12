ABD ve Taliban arasındaki görüşmeler sonuçsuz kaldı

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ABD’nin Afganistan'da sürdürdüğü savaşı sonlandırma ve askerlerini bu ülkeden çekme amacıyla Taliban'la yürüttüğü barış görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.

Geçen yıldan bu yana Katar'da yürütülen barış görüşmelerinde esas olarak Taliban'ın yurtdışı saldırıları planlamak üzere Afganistan'ı bir üs olarak kullanmayacağı sözüne karşı ABD ülkeden çekilmeyi vaat ediyor.

Amerikalı müzakereciler buna ek olarak Taliban'ın ateşkes ilan etmesini ve Amerikan destekli Afgan hükümetiyle güç paylaşımı için doğrudan görüşmelere başlamasını talep ediyor. Afgan hükümeti bu görüşmelerde yer almıyor.

Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahit, 3 Ağustos'tan bu yana sürdürülmekte olan sekizinci tur görüşmelerde anlaşmanın uygulamasına dair bazı teknik sorunlar bulunduğunu, bu konuda iki tarafın da liderlerine danışacağını açıklamıştı.

Amerikan tarafının temsilcisi Afgan kökenli Zalmay Halilzad ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda tarafların son günlerde teknik sorunlara odaklandığını ve görüşmelerin verimi geçtiği yazdı. Halilzad ayrıca sonraki adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere Washington yolunda olduğunu duyurdu.

Taliban'ın güç paylaşımı görüşmelerinde yer almaması ve ateşkes ilan etmemesi halinde Amerikan güçlerinin ülkeden çekilmesiyle birlikte isyancıların hükümeti devirmek üzere saldırıları sürdüreceğinden endişe ediliyor.

Afgan hükümetinin görüşmelerde yer almamasını eleştiren ve Afgan ulusunun kendi geleceğini kendisinin belirlemesi gerektiğini belirten Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, 28 Eylül'de yapılacak seçimlerde ikinci kez devlet başkanı seçilmeyi hedefliyor.

Bu seçimlerin “düzmece” olduğunu belirten Taliban ise seçim mitinglerine saldırı tehdidinde bulunuyor. (Kaynak: Euronews)