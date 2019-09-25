ABD’den Kürdistan Bölgesi’ne destek mesajı

K24 - ERBİL

ABD Hazine Bakanlığı'nın Terör Finansmanıyla Mücadeleden Sorumlu Müsteşarı Marshall Billingslea, Başbakan Mesrur Barzani’yle yaptığı görüşmede, Kürdistan Bölgesi’ne özellikle bankacılık sisteminin geliştirilmesinde destek olacakları mesajını verdi.

Başbakan Mesrur Barzani bugün, ABD Hazine Bakanlığı'nın Terör Finansmanıyla Mücadeleden Sorumlu Müsteşarı Marshall Billingslea ve Erbil Başkonsolosu Steven Fagin’den oluşan heyetle görüştü.

Kürdistan Bölgesi’nin sürekli bir gelişme içinde olduğunu vurgulayan Billingslea, ülkesinin, Kürdistan Bölgesi’nin bankacılık sisteminin düzenlenip geliştirilmesine destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Billingslea ayrıca, Peşmerge Güçleri’ne verilen desteğin devamının önemine dikkat çekti.

Başbakan Mesrur Barzani ise hükümetin özellikle ekonomiyla ilgili programına vurgu yaparak, Kürdistan Bölgesi ekonomisinin gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi üzerinde durduklarını kaydetti.

Irak merkezi hükümetiyle süren görüşmelere de değinen Başbakan, sürecin devam ettiğini ve Kürdistan Bölgesi’nin anayasal haklarının korunması için anlaşmaya varmayı umduklarını dile getirdi.

Başbakan ayrıca, Kürdistan Bölgesi’nin federal bir bölge olarak muamele görmesi gerektiğini vurguladı.