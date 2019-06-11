UNICEF: Sudan'daki çatışmalarda 19 çocuk yaşamını yitirdi

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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Genel Direktörü Henrietta Fore, Sudan'da devam eden gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fore, 3 Haziran'dan bu yana ülkede devam eden olaylarda en az 19 çocuğun yaşamını yitirdiğini, 49'unun yaralandığını vurgulayarak, "Sudan'da devam eden şiddet ve karışıklığın, özellikle de göstericilere aşırı güç kullanılmasının çocuklar ve gençler üzerindeki etkisinden çok tedirginim" ifadesini kullandı.

Sudan'da okulların, hastanelerin ve sağlık merkezlerinin hedef alındığı, yağmalandığı ve yok edildiğine işaret eden Fore, "Çocukların tutuklandığı, çatışmaya dahil edildiği ve cinsel istismara uğradığına dair bilgi aldık. Birçok ebeveyn şiddet, taciz ve kanunsuzluk endişeleriyle çocuklarını evden çıkarmaya korkuyor" değerlendirmesinde bulundu.

Fore, Sudan'da çocukların hayatını riske atacak şekilde su, yemek ve tıbbi malzeme yokluğu yaşandığının altını çizerek, şu anki çatışmaların zaten zor durumda olan Sudanlı çocukların şartlarını daha da çetinleştirdiğini kaydetti.

UNICEF'in tüm olumsuzluklara rağmen milyonlarca çocuğa ulaşmaya çalıştığını belirten Fore, "Ancak çatışmalar durmalı. UNICEF, bu çatışmaya karışan çocukları korumaya ve onları zarar görecekleri ortamlardan uzak tutmaya çağırıyor. Çocuklara, okullara ya da hastanelere yapılan her saldırı, çocuk haklarının çok vahim bir ihlalidir." ifadesini kullandı.

SUDAN'DAKİ OLAYLAR

Ülkede 19 Aralık 2018’de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Darbeden sonra Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefet, askerlerin de yer alacağı 3 yıllık geçiş sürecinin ardından demokratik seçimlerle sivil yönetime geçilmesi konusunda anlaşmıştı.

Sudan güvenlik güçleri, pazartesi sabahı başkent Hartum’daki ordu karargahı önünde 6 Nisan'dan bu yana sivil yönetime geçilmesi talebiyle demokrasi nöbeti tutan muhalif göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmıştı.

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin başkentte göstericilere müdahalesi sonucu 61 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Sudan Doktorlar Komitesi ise olaylarda yaşamını yitirenlerin sayısının 113'e ulaştığını aktarmıştı.

Son olayların ardından taraflar arasındaki müzakereler durdurulmuş askeri yönetim, 9 ay içinde genel seçime gidileceğini açıklamıştı.