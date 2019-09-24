Rojhılat’ta Kürtçe eğitim talebi

K24 - ERBİL

Doğu Kürdistan (Rojhılat) ve İran’da eğitim gören Kürt öğrenciler ve aileleri, anadilde eğitim talebinde bulunuyor.

Rojhılat ve İran’da yeni eğitim - öğretim yılında 18 milyon öğrenci 1 Eylül’de ders başı yaptı. Ancak Kürt çocukları bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi anadilde eğitimden yoksun kaldı.

Birçok Kürt öğrenci, kendi anadillerinde eğitim görmek istediklerini açıkça dile getiriyor. Özellikle çocukları okula yeni başlayan anne babalar, bu durumdan şikayetçi. Eğitim dili tamamen Kürtçe olmasa bile, okullarda Kürtçe derslerin verilmesini istiyorlar.

İran’da yaşanan ekonomik kriz ve kırtasiye ürünlerindeki pahalılık, okulların açılmasındaki masrafları da öğrenci velilerinin omzuna yüklemiş durumda.

18 milyon öğrenciden 14 milyon 500 bini ilk ve orta eğitim görürken, geri kalanı üniversitelerde öğrenim görüyor. İran’da eğitim dili ise Farsça.