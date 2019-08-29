İsveç'ten Suriye kararı: Dönüşler için kısmen güvenli

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Danimarka’nın ardından İsveç de Suriye’de güvenlik durumunun ciddiyetini korumakla beraber ülkenin bazı bölgelerinin ‘geri dönüş için güvenli’ olduğunu bildirdi.

İsveç Göçmen Bürosu’ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Suriye’deki güvenlik durumu ciddiyetini koruyor, öte yandan ülkenin bazı eyaletlerinde çatışma seviyesi hafif azaldı. Bunun sonucunda artık ülkenin tamamı herkesin ayrımcı şiddet görme riskinin bulunduğu bir yer olarak kabul edilmeyecektir.”

Açıklamada, mevcut mülteci statüsü tanınmış olanların karardan etkilenmeyeceği, yeni başvuruların bu hükme göre değerlendirileceği belirtildi.

İsveç Göçmen Bürosu Direktörü Fredrik Beijer de “Bazı eyaletlerde çatışma seviyesinin nispeten azaldığını görüyor olmamıza rağmen, birçok Suriyeliye ülkedeki durumun belirsizliği nedeniyle İsveç’te mülteci statüsü verilmeye devam edilecektir” diye konuştu.

Yapılan açıklamaya göre Şam, İdlib ve Rakka’da herkesin ayrımcı şiddete maruz kalma riskinin bulunduğu kaydedildi.

İsveç, 2011’den bu yana 115 bin Suriyeliye mülteci statüsü verdi. Şu anda İsveç Göçmen Bürosu’nda mülteci statüsü için bekleyen Suriyeli sayısı ise bin 300.