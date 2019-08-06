BM'den İdlib açıklaması: Çatışmalar yeniden alevlendi

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İdlib'de hava saldırıları ve çatışmalar yeniden alevlendiğini söyleyerek, İdlib ve çevresindeki sivillerin güvenliğinden derin endişe duyduklarını belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, İdlib'de rejim güçlerinin ateşkes iptalinin ardından bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu.

Dujarric, ''Hama'nın kuzeyi, İdlib'in güneyi ve Halep'in batısında hava saldırıları ve çatışmalar yeniden alevlendi. İdlib ve çevresindeki sivillerin güvenliğinden derin endişe duyuyoruz'' dedi.

Son 4 ayda çatışmalar nedeniyle 500'e yakın sivilin hayatını kaybettiğini ve en az 400 bin kişinin yerinden edildiğini aktaran Dujarric, tüm taraflara ve taraflar üzerinde nüfuzu olanlara uluslararası insani hukuk gereği sivillerin korunması çağrısı yaptı.

Rusya, Türkiye ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etmişti. Ateşkesin sık sık ihlal edilmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 13'ncü toplantı sırasında artan çatışmalar aynı yoğunlukta sürdü.

Suriye İnsan Hakları Ağına göre ise (SNHR), Suriye rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-27 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 208'i çocuk, 140'ı kadın 781 sivil yaşamını yitirdi.