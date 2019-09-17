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BASIN ÖZETİ – 17 Eylül 2019

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BASIN ÖZETİ – 17 Eylül 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Fındıkta kara tablo 

Tarihi köşkte zirve 

Üç köy kazandı 

Kefen parası bitti 

Cezaevinde et 130 lira!


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

İşsizliği TÜİK'le yendik!

Kalıcı çözüm mutabakatı 

'Petrol yangınına benzin' çıkışları 

Tahran anneleri de Diyarbakır'da 

Berlin'den Ankara'ya göçmen çağrısı 


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

ABD'de metal fırtına: 49 bin metal işçisi grevde!

1 yılda 1 milyon yeni işsiz 

Patrona sabit vergi!

İşsizlik cadde kapattı 

Motorine 7 kuruş zam 


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Aramco Savaşı 

En uzun zirve 

3 milyon mülteci barış koridoruna 

Anaların çığlılğı sınırları aştı 

İşçi kıyımı sürüyor 


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Gençler işsizlikten boğuluyor 

İktidarda çifte standart 

Sayıştay faturayı kesti 

Kampüste yasa boğan ölüm 

146 avukat tutuklu 

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