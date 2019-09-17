BASIN ÖZETİ – 17 Eylül 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Fındıkta kara tablo
Tarihi köşkte zirve
Üç köy kazandı
Kefen parası bitti
Cezaevinde et 130 lira!
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
İşsizliği TÜİK'le yendik!
Kalıcı çözüm mutabakatı
'Petrol yangınına benzin' çıkışları
Tahran anneleri de Diyarbakır'da
Berlin'den Ankara'ya göçmen çağrısı
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
ABD'de metal fırtına: 49 bin metal işçisi grevde!
1 yılda 1 milyon yeni işsiz
Patrona sabit vergi!
İşsizlik cadde kapattı
Motorine 7 kuruş zam
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Aramco Savaşı
En uzun zirve
3 milyon mülteci barış koridoruna
Anaların çığlılğı sınırları aştı
İşçi kıyımı sürüyor
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Gençler işsizlikten boğuluyor
İktidarda çifte standart
Sayıştay faturayı kesti
Kampüste yasa boğan ölüm
146 avukat tutuklu
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