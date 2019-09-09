İngiliz Başkonsolos: Kürdistan Bölgesi’nin güçlenmesinden yanayız

K24 – ERBİL

Başkan Mesud Barzani, İngiltere’nin yeni Erbil Başkonsolosu James Thornton’u kabul etti.

Pirmam’da gerçekleşen görüşmede, Başkan Barzani ile tanışmak için ziyareti gerçekleştirdiğini söyleyen İngiltere’nin Erbil Başkonsolosu James Thornton, Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi sürecin ilerlemesi ve yeni hükümetin kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İngiltere’nin güçlü ve istikrarlı bir Kürdistan Bölgesi’ni istediğini kaydeden Thornton, Kürdistan Bölgesi ile İngiltere arasındaki ilişkilerin daha ileri noktalara taşınmasını ümit ettiğini ifade etti.

Görüşmede, Irak ve bölgesel son gelişmelerin yanı sıra Kerkük ve 140’ıncı madde bağlamındaki bölgelerle ilgili sorunlar masaya yatırıldı.

Erbil – Londra arasındaki ilişkiler de görüşülen konular arasında yer aldı.