ABD’li diplomat: Mesrur Barzani üstesinden gelecektir

K24 - ERBİL

ABD’nin eski Ürdün Büyükelçisi, diplomat Edward Gnehm, yeni Kürdistan Bölgesi Hükümeti kabinesini kuracak olan Mesrur Barzani’nin büyük bir tecrübeye sahip olduğunu ve önüne çıkacak engellerin üstesinden geleceğini söyledi.

K24’e konuşan Edward Gnehm, yeni hükümet kabinesinin önünde bazı görevlerin bulunduğunu ve en önemlisinin de Kürdistan Bölgesi’nin istikrarının korunması olduğunu ifade etti.

Gnehm, “Kürdistan Bölgesi’nin ABD’yle ilişkileri çok iyi. Bu ilişkiler, yıllar öncesine dayanıyor. Yeni hükümeti kurulması konusu önemli. Önlerinde hem içerde hem de bölgesel düzeyde çok önemli görevler olduğunu biliyorum. Başarılı olmalarını umuyorum” diye konuştu.

Mesrur Barzani’nin tecrübe sahibi olduğunu vurgulayan Gnehm, “Önüne çıkacak engellerin üstesinden gelecektir” dedi.

Yeni hükümet kabinesini kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani, çalışmalarını sürdürüyor.