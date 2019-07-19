Rusya’dan ABD’ye F-35 eleştirisi

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ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarma kararını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, “Washington'un diktesine uymamaya çalışan ülkeleri cezalandırmak ABD'nin politik çizgisi haline geldi” dedi.

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Gruşko'ya Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatı nedeniyle ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarma kararı alması soruldu.

Gruşko, şu yanıtı verdi:

"En ufak egemenlik belirtisi ortaya koyan, ulusal ekonomik çıkarlarını gözeten ve Washington'un diktesine uymamaya çalışan ülkeleri cezalandırmak ABD'nin politik çizgisi haline geldi.”

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini satın alması F-35 programına dahil olmasını imkansız hale getirdi" ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada ayrıca Türkiye'nin 65 yıldır güvenilir bir müttefik ve NATO üyesi olduğu belirtilerek, "S-400'ün NATO üyelerinin birbirine Rus sistemlerinden uzak durmak için verdiği sözü çiğnenmesi anlamına geldiği" belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise dün, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasıyla ilgili olarak "S-400 konusunda Türkiye'ye şu an yaptırım arayışında değilim" demişti.

S-400’LERİN TÜRKİYE’YE SEVKİYATI

Türkiye Savunma Bakanlığı geçen hafta cuma günü, ilk parçaların Türkiye'ye ulaştığını açıklamıştı. Bakanlık'tan cumartesi günü yapılan açıklamada, sevkiyatın devam ettiği bildirilmişti.

İnternet sitesinden bir duyuru yayımlayan bakanlık, "Sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara'ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasının CAATSA'nın 231'inci maddesini ihlal edeceği belirtiliyor.

CAATSA NEDİR?

Kongre'nin 2017'de onayladığı CAATSA yasası, Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye son dönemlerde uygulanan yaptırımların önünü açmıştı.

Eylül 2018'de ise ilk kez Çin'in Merkezi Askeri Komisyonu'nun Cihaz Geliştirme Departmanı'na karşı CAATSA altında dolaylı yaptırım uygulandı.

Trump'ın Kongre'nin baskısıyla 2017'de imzaladığı yasa, Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıları desteklemesine karşı 2016'da Barack Obama döneminde uygulamaya konan yaptırımları güvence altına alıyor.

Yasa, ABD Başkanı'nın aralarında vize yasağı getirmek, ABD merkezli ithalat-ihracat bankasına (ABD Eximbank) erişimi engellemek, ABD finans kurumlarıyla işlemleri kısıtlamak ve ihracat ruhsatlarını iptal etmek gibi seçeneklerin olduğu 12 yaptırım maddesinden 5'ini seçmesini öngörüyor.

Ancak CAATSA, yaptırımlar için takvim oluşturulmasında belirleyici olmuyor, dolayısıyla ABD Başkanı Trump'ın yaptırımları süresiz erteleme yetkisi de bulunuyor.