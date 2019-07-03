BASIN ÖZETİ - 3 Temmuz 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Çin’le ortak vizyon
S-400’ler için komutan atandı
Ankara’dan BM’ye tepki
Senatörden Ankara’ya öneri
‘Sistem’ kavgası
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Dünyanın vicdanına demir attı
Erdoğan: Pekin’le vizyonumuz ortak
Siyasetin gündemi ‘başkanlık’
Washington’un karanlık yüzü
İçişleri’nden valiliklere ceza genelgesi
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
HDP yeni anayasa, CHP referandum istedi
Urfa’da 40 saat sıcaklıkta 14 saat çalışmanın bedeli 50 TL
Sivas’ın ateşi hala sönmedi
Kürdistan bayrağına dava
‘Yaptığımız işin kârı kalmadı’
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Erdoğan: İşbirliğimiz küresel iktidara katkı sağlar
Rusya’da korkutan kaza: 14 ölü
Hedefleri Libya petrolü
ABD Senatosu: BAE’nin Hafter’e verdiği silahlar araştırılsın
Haşdi Şabi tasfiye ediliyor
Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
DSG ve BM’den çocuk protokolü
İHD’den çocuk raporu
Hong Konglular meclisi işgal etti
Halfeti’deki işkenceye soruşturma açıldı
26 yıldır aynı acı
Dünya Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Tarımsal kalkınma için 10 yıllık plan
Enflasyonda bu yılın kayıp ayı temmuz
İhracata haziranda bayram freni
Erdoğan: Türkiye - Çin ilişkileri küresel iktidar için çok önemli
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Rus denizaltısı battı: 14 mürettebat öldü
Aladağ faciası ders olmadı
Dünyaya insanlık dersi
Çocuklar savaşmasın anlaşması
Üç liderin ortak sözü: Bu sistemle olmaz
Akşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Dünyada nükleer sızıntı paniği
FETÖ’ye 25 ilde operasyon
Senatör Graham: S-400’ü alın ama aktive etmeyin
Erdoğan: Daha güçlü ilişki için potansiyel var
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