Türkiye

BASIN ÖZETİ - 3 Temmuz 2019

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BASIN ÖZETİ - 3 Temmuz 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Çin’le ortak vizyon

S-400’ler için komutan atandı

Ankara’dan BM’ye tepki

Senatörden Ankara’ya öneri

‘Sistem’ kavgası


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Dünyanın vicdanına demir attı

Erdoğan: Pekin’le vizyonumuz ortak

Siyasetin gündemi ‘başkanlık’

Washington’un karanlık yüzü

İçişleri’nden valiliklere ceza genelgesi


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

HDP yeni anayasa, CHP referandum istedi

Urfa’da 40 saat sıcaklıkta 14 saat çalışmanın bedeli 50 TL

Sivas’ın ateşi hala sönmedi

Kürdistan bayrağına dava

‘Yaptığımız işin kârı kalmadı’


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Erdoğan: İşbirliğimiz küresel iktidara katkı sağlar

Rusya’da korkutan kaza: 14 ölü

Hedefleri Libya petrolü

ABD Senatosu: BAE’nin Hafter’e verdiği silahlar araştırılsın

Haşdi Şabi tasfiye ediliyor


Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

DSG ve BM’den çocuk protokolü

İHD’den çocuk raporu

Hong Konglular meclisi işgal etti

Halfeti’deki işkenceye soruşturma açıldı

26 yıldır aynı acı


Dünya Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Tarımsal kalkınma için 10 yıllık plan

Enflasyonda bu yılın kayıp ayı temmuz

İhracata haziranda bayram freni

Erdoğan: Türkiye - Çin ilişkileri küresel iktidar için çok önemli


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Rus denizaltısı battı: 14 mürettebat öldü

Aladağ faciası ders olmadı

Dünyaya insanlık dersi

Çocuklar savaşmasın anlaşması

Üç liderin ortak sözü: Bu sistemle olmaz


Akşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Dünyada nükleer sızıntı paniği

FETÖ’ye 25 ilde operasyon

Senatör Graham: S-400’ü alın ama aktive etmeyin

Erdoğan: Daha güçlü ilişki için potansiyel var

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