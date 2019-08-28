Irak’ta köprüyü uçuran 11 DAİŞ’liye ölüm cezası

K24 - ERBİL

Irak’taki Babil Ceza Mahkemesi, terör örgütü DAİŞ’in 11 üyesini Irak’taki stratejik bir köprünün patlamasına karıştığı için ölüme mahkum ettiğini açıkladı.

Mahkemenin basın ofisi tarafından yapılan açıklamada, ölüm cezasına çarptırılanların DAİŞ’e üye olduklarını ve Babil vilayetinde bulunan bir terör eylemine katıldığını itiraf ettikleri belirtildi.

Açıklamada, “Teröristler, 2014 yılında eyaletin kuzeyinde, Jurf el-Nasr bölgesinde stratejik bir köprüde 3 kişinin ölümüne 19 güvenlik görevlisinin yaralanmasına neden olan bir saldırı gerçekleştirdiklerini itiraf etti” denildi.

DAİŞ mensuplarının Babil’deki köprü saldırısının dışında başka saldırılara da katıldıklarının tespit edildiği belirtilen açıklamada, uzmanların yıkılan köprünün maliyetini ve değerini yaklaşık 18 milyar Irak dinarı (15 milyon ABD Doları) olarak tahmin ettiği kaydedildi.

Açıklamada, “Hükümlülerin cezası, Terörle Mücadele Kanunu'nun IV/1'inci maddesi hükümlerine uygun olarak verildi” ifadelerine yer verildi.

Irak yargısı 2017'den beri, aralarında yabancı uyruklu oldukları iddia edilen yüzlerce DAİŞ üyesi için ölüm cezası ve hapis cezası verdi.