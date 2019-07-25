Afganistan’da saldırı ve patlamalar

HABER MERKEZİ

Afganistan'ın Tahar vilayetindeki askeri karakola Taliban tarafından yapılan saldırıda 20 güvenlik gücü hayatını kaybederken, başkent Kabil’de de meydana gelen 3 patlamada de en az 7 kişinin öldüğü, 21 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Tahar vilayetine bağlı İşkemiş ilçesi Kaymakamı Abdulkayyum Kani, yaptığı açıklamada, Taliban mensupları dün gece ilçedeki askeri karakola saldırdığını belirtti.

Kaymakam Kani, saldırıda 20 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Taliban, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıyı üstlendi.

Ayrıca Afganistan’ın başkenti Kabil’de meydana gelen 3 patlamada ise en az 7 kişi öldü, 21 kişi de yaralandı.

Kabil’de yerel saatle sabah 08.00 sularında Maden Bakanlığı çalışanlarını taşıyan minibüse motosikletle bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası yardım için olay yerine gelenlere yönelik ikinci bir bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Kabil’in doğu bölgesinde de bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği belirtildi. Yoldan geçen uluslararası askeri kuvvetler konvoyunu hedef alan saldırıyı Taliban’ın üstlendiği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nasrat Rahimi, saldırılar sonucu aralarında çocukların da bulunduğu en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin ise yaralandığını duyurdu.