İran'dan ABD'ye 'güvenli bölge' tepkisi

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İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ile Türkiye’nin Rojava’da oluşturmak istediği ‘güvenli bölge’ planına tepki gösterdi.

ABD’nin Rojava’da ‘güvenli bölge’yi oluşturma faaliyetinden endişe duyduklarını dile getiren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Washington’un bu eylemlerinin Suriye’nin bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saldırı olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı’nın Telegram kanalındaki paylaşıma göre Musevi, "ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki tavrı, Suriye’nin bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne açık bir saldırı ve uluslararası hukuk ile BM Anlaşması’ndaki ilkelere aykırı" dedi.

Musevi, "Amerikalı yetkililerin, Suriye’nin kuzeydoğusunda güvenli bölgenin oluşturulmasına yönelik son açıklamaları ve anlaşmaları kışkırtıcı ve endişe verici" ifadelerini kullandı.

ABD İLE TÜRKİYE ‘GÜVENLİ BÖLGE’ MUTABAKATI

ABD ve Türkiyeli yetkililer, Ankara’da geçtiğimiz hafta gerçekleştirdikleri görüşmede konuyla ilgili anlaşmaya varmıştı.

Türkiye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD askeri yetkilileriyle görüşmelerin tamamlandığı ve şu konularda mutabakat sağlandığı açıklanmıştı:

-Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması.

-Bu çerçevede güvenli bölge tesisinin ABD ile koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezinin en kısa zamanda kurulması.

-Güvenli bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması.