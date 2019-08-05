Şam yönetimi: Ateşkes bitti, operasyonlara başlıyoruz

Kürdistan’ın kuzeyindeki yeni hikâye için notlar (I)

Öncelikle hemen belirteyim: Elbette Kürdistan’ın kuzeyinde milli bir hareket için yeni bir hikâye yazmak kesinlikle olanaklı. Ama bunun için de yeni usta hikâye yazarlarına ihtiyaç var.